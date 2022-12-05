Акции швейцарского банка в кризисе взлетели из-за саудовского принца

Акции Credit Suisse подорожали на фоне данных о возможных инвестициях саудовского принца

Акции банка Credit Suisse в ходе торгов 5 декабря растут в цене почти на пять процентов, свидетельствуют данные Швейцарской биржи. К моменту написания новости стоимость бумаг достигает 3,1 швейцарского франка, на максимуме акции дорожали до 3,17.

Бумаги взлетели на фоне появления информации о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман может приобрести долю в новом инвестиционном подразделении гиганта, столкнувшегося в последние месяцы с кризисом. Речь идет о сумме в 500 миллионов долларов, поясняет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

При этом неясно, планирует ли принц вкладывать собственные средства или через инвестиционные фонды его страны. По данным источников, в числе других инвесторов может оказаться американская Atlas Merchant Capital.

Credit Suisse, испытывающий финансовые сложности, находится сейчас в процессе реструктуризации. В ноябре Bloomberg обратило внимание, что банк за первые недели текущего квартала потерял 88,3 миллиарда долларов из-за решения клиентов вывести средства со своих счетов по причине недоверия к организации.

О проблемах Credit Suisse заговорили в сентябре, а в начале октября было опубликовано письмо, которое отправил сотрудникам глава швейцарского банка Ульрих Кернер. В нем говорилось о «критическом моменте», который наступает для банка на фоне подготовки к масштабной перестройке разных направлений бизнеса. Предполагается помимо прочего, что некоторые подразделения будут выведены из состава банковской группы и продолжат работать независимо, другие продадут.