Швейцарский банк Credit Suisse потерял миллиарды из-за недоверия клиентов

Bloomberg: Credit Suisse столкнулся с оттоком $88,3 млрд в текущем квартале

Швейцарский банк Credit Suisse, который столкнулся с финансовыми проблемами и сейчас находится в процессе реструктуризации, потерял 88,3 миллиарда долларов за первые недели текущего квартала из-за решения клиентов вывести средства со своих счетов по причине недоверия к организации, пишет Bloomberg.

Наибольший отток средств наблюдался в ключевом подразделении банка по управлению капиталом, которое потеряло 10 процентов активов. Из-за сокращения объема депозитов банк лишится части доходов по процентам.

На этом фоне ожидается, что по итогам четвертого квартала Credit Suisse покажет худший финансовый результат со времен кризиса 2008 года и понесет убытки в размере до 1,6 миллиардов долларов. В банке заявили, что потери связаны с «вялой финансовой активностью, рыночными условиями, продолжающимся оттоком клиентов и продажей непрофильных активов».

По большей части вывод средств производили состоятельные клиенты, в том числе богатые семьи с Ближнего Востока и Азии, которые были напуганы положением дел в банке и неясными параметрами будущей реструктуризации. Одновременно с этим другие банки, управляющие активами, столкнулись с резким притоком средств. Так, UBS Group в третьем квартале получил 17 миллиардов долларов под управление, а Julius Baer Group — 4,2 миллиарда долларов от богатых клиентов.

Аналитик Ethos Винсент Кауфманн подчеркнул, что для восстановления доверия инвесторов и клиентов от Credit Suisse потребуются, возможно, более серьезные шаги по финансовой стабилизации, чем те, что озвучивали ранее. «Сокращение затрат — это одно, а развитие бизнеса — другое. Возможно, они могут сделать и то, и другое, но это еще предстоит выяснить», — заявил Кауфманн.

В то же время генеральный директор банка Ульрих Кернер заверил, что в 2024 году банк «определенно» будет прибыльным.

Год назад в октябре рыночная капитализация Credit Suisse составляла 22,3 миллиарда долларов, а к октябрю нынешнего года она обвалилась до 10,4 миллиарда долларов, акции упали на 56,2 процента. 27 октября стало известно о планах руководства банка сократить персонал на 17 процентов к 2025 году. Будут уволены 9000 сотрудников, через три года в банке будет работать приблизительно 43 тысячи человек.