Банковский гигант приготовился к радикальным мерам для спасения от кризиса

Швейцарский банк Credit Suisse заявил о планах уволить 9000 сотрудников к 2025 году

Швейцарский банк Credit Suisse, который является одним из крупнейших в мире, заявил о планах сократить персонал на 17 процентов к 2025 году. Об этом организация сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Под сокращение попадут 9000 сотрудников, через три года в банке будет работать приблизительно 43 тысячи человек. В четвертом квартале 2022 года банк собирается уволить 2700 человек, работающих при полной занятости, что эквивалентно пяти процентам от численности всего персонала организации.

Также Credit Suisse в течение трех лет планирует сократить базу затрат на 15 процентов, разместить новые акции на четыре миллиарда долларов и продать часть инвестиционного бизнеса. Банковский гигант приготовился к радикальным мерам в рамках новой стратегии реструктуризации бизнеса на фоне резкого падения капитализации банка в последнее время. В третьем квартале текущего года убытки организации составили четыре миллиарда долларов.

В начале октября о «критическом» состоянии банка заявил генеральный директор финансовой организации Ульрих Кернер. «Мы находимся в процессе перестройки Credit Suisse в расчете на долгосрочное и устойчивое будущее», — сказал он. О решении банка спасти бизнес за счет массовых увольнений стало известно в начале августа.