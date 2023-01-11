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13:14, 11 января 2023Россия

Минобороны заявило о сбитом украинском самолете Су-27 в ДНР

Минобороны России отчиталось об уничтожении в ДНР украинского самолета Су-27

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Российские военные сбили самолет Су-27 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет был сбит истребительной российской авиацией в районе населенного пункта Попов Яр в ДНР.

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Ранее в оборонном ведомстве доложили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в ДНР два самолета и вертолет ВСУ. В частности, истребитель Миг-29 и штурмовик Су-25 были уничтожены в районе населенных пунктов Ровное и Градовка, а вертолет Ми-8 — в небе над селом Веролюбовка.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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