Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опубликовал фото в подземелье Соледара

Пригожин опубликовал фото с танком в подземелье после освобождения Соледара

Пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала фото с танком и бойцами в одном из солевых подземелий Соледара. Фото доступно в Telegram-канале представителей ЧВК.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Число пленных будет сообщено завтра», — добавил Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» освободили и взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике. Также Пригожин подчеркнул, что в освобождении города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.

