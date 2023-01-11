Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 11 января 2023Россия

Такси с мертвым водителем протаранило машину москвича

В Москве такси с мертвым водителем протаранило машину на Кольской улице

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве такси, за рулем которого находился мертвый водитель, протаранило другую машину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пишет издание, ДТП произошло 10 января. 45-летний москвич ехал по Кольской улице, когда в его машину внезапно врезалась машина такси Scoda. Он вышел из автомобиля и обнаружил, что за рулем иномарки находится мужчина, не подающий признаков жизни.

Позже выяснилось, что мертвым таксистом был 64-летний уроженец Ставрополья, переехавший в подмосковные Люберцы. По информации издания, предварительно, таксист скончался во время езды на машине. Причина смерти не уточняется.

Ранее в Ульяновской области 16 человек погибли в аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков. Предварительно, к ДТП привел сердечный приступ у водителя фуры, который в момент столкновения мог быть уже мертв.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности нового удара США по российской нефти
Штормовой ветер снес грузовик на российской трассе
Российский хирург назвал трендовые пластические операции в 2023 году
Украина передала письма от российских пленных их родственникам
Российский боец ММА решил представлять Азербайджан в Bellator
Появились кадры штурма позиций ВСУ под Кременной
В России допустили превращение «Союза МС-22» в «большой космический мусор»
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки
Евро предсказали укрепление из-за хорошей погоды
В США сняли запрет на вылеты после крупного сбоя в системе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.