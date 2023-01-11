Такси с мертвым водителем протаранило машину москвича

В Москве такси с мертвым водителем протаранило машину на Кольской улице

В Москве такси, за рулем которого находился мертвый водитель, протаранило другую машину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как пишет издание, ДТП произошло 10 января. 45-летний москвич ехал по Кольской улице, когда в его машину внезапно врезалась машина такси Scoda. Он вышел из автомобиля и обнаружил, что за рулем иномарки находится мужчина, не подающий признаков жизни.

Позже выяснилось, что мертвым таксистом был 64-летний уроженец Ставрополья, переехавший в подмосковные Люберцы. По информации издания, предварительно, таксист скончался во время езды на машине. Причина смерти не уточняется.

Ранее в Ульяновской области 16 человек погибли в аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков. Предварительно, к ДТП привел сердечный приступ у водителя фуры, который в момент столкновения мог быть уже мертв.