Директор техникума в российском городе пожаловалась на разваливающееся здание

Директор авиационного техникума в Жуковском пожаловалась на разваливающееся здание

Директор авиационного техникума в Жуковском Наталья Тылик пожаловалась на состояние здания, в котором приходится заниматься учащимся. Постройка в российском городе является объектом культурного наследия, сообщает «Подъем».

До 2019 года здание принадлежало федералам, а после Минимущество передало его Подмосковью. Однако в собственности области объект оказался не полностью, а без 200 квадратных метров, которые директору теперь приходится арендовывать. «Когда уже губернатор выделил деньги на проектно-сметную документацию на 2022 г., вопрос встал, что я не могу начать делать экспертизу, потому что здание мне полностью не принадлежит», — рассказала Тылек.

По словам директора, до конца января будет оформлен договор аренды на год. До 2024-го помещение планируют выкупить, после чего объект можно будет отремонтировать. В распоряжении техникума нет подходящего здания, в которое можно переместить 600 человек, поэтому студентам придется продолжать обучение в разваливающемся доме вплоть до начала ремонта.

В декабре жители аварийного дома в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе пригласили американскую киностудию снять в их здании фильм ужасов. Россияне написали соответствующее письмо сотрудникам Paramount Pictures, отметив, что постройка отлично подойдет в качестве декораций для подобной картины.