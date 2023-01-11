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12:09, 11 января 2023Силовые структуры

Бывшего главу правительства Кузбасса оставили под домашним арестом

Экс-главу правительства Кузбасса оставили под домашним арестом за хищение 72 млн рублей

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Кемеровский областной суд отказал прокуратуре в изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО в отношении экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, обвиняемого в хищении 72 миллионов рублей из госбюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Телегина заявила, что удовлетворена таким решением суда.

По данным следствия, в 2014–2018 годах фигурант возглавлял администрацию Ленинск-Кузнецкого округа. Там он в интересах компании «Экострой ЛК» согласовал аукцион о развитии жилищной и социальной инфраструктуры. Впоследствии он заключил незаконные муниципальные контракты с этой строительной компанией на сумму свыше 72 миллионов рублей.

Позже мужчина легализировал сумму путем перечисления на счета юридических и физических лиц и обналичил. Кроме того, в 2018 году «Экострой ЛК» приобрел для него машину Toyota Land Cruiser за 4,9 миллиона рублей.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа 2022 года по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

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Екатерина Власова
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