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11:28, 11 января 2023Путешествия

Таиланд введет курортный сбор с иностранных туристов

Министр туризма Таиланда: курортный сбор для иностранцев будет введен с июня 2023 года

Фото: Sumit Chinchane / Unsplash

Власти Таиланда введут курортный сбор с иностранных путешественников, в том числе россиян, с июня 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан.

Уточняется, что сбор будет составлять 300 бат (примерно 625 рублей) с человека и не будет взиматься с иностранцев, «имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска».

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По его словам, полученные средства будут направлены на развитие туристических направлений и страхование отдыхающих. Ратчакитпракан добавил, что в 2023 году ожидаемый турпоток в Таиланд — около 25 миллионов человек. В 2022 году показатель составил 11,8 миллиона туристов.

Ранее в январе российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила Таиланд и назвала основные минусы переезда в эту страну. По ее словам, самым главным недостатком для нее стало отсутствие теплой воды. Кроме того, в Таиланде сложно сварить себе чашку чая, поскольку газ в баллоне все время заканчивается.

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Валентина Процкова
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