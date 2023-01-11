Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 11 января 2023Путешествия

Российская путешественница перечислила минусы переезда в Таиланд

Блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде и пожаловалась на отсутствие теплой воды

Фото: Worachat Sodsri / Unsplash

Российская блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Таиланде и перечислила минусы переезда в эту страну. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, самым главным недостатком для нее стало отсутствие теплой воды. Она пожаловалась, что водонагреватели есть лишь в некоторых отелях, их установили специально для туристов. Сами тайцы отдают предпочтение холодной воде даже в душе, а порой они моются дождевой водой, заметила путешественница.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

«Но допустим, в квартире, которую вы снимаете, вы установили водонагреватель — тогда хотя бы душ будет приятно принимать. Но умываться, мыть руки и посуду придется в холодной воде. После дождя вода течет просто ледяная. Тут ручка у крана тоже одна, без выбора воды», — объяснила она.

Ершова также отметила, что в Таиланде сложно сварить себе чашку чая, поскольку газ в баллоне все время заканчивается. Сам чай в стране тоже нелегко найти, поскольку он продается лишь в больших супермаркетах или в курортных зонах, где отдыхают туристы. Блогерша объяснила, что тайцы не очень любят чай.

Ранее Ершова оценила вкусы жителей Таиланда в еде фразой «несъедобный ужас». По ее словам, тайцы пытались накормить ее жареными личинками и тараканами, а «нормальную еду» обходили стороной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара
Российские силы подавили расчеты польских минометов в ЛНР
Объем военной помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России
Российская путешественница перечислила минусы переезда в Таиланд
Доктор Павлова предупредила несколько групп людей об опасности пневмонии
Аналитик рассказал о способах защитить данные при потере телефона
Известный американский актер продаст дом менее чем через год после покупки
Сексологи подсказали способы улучшить качество интимной жизни
Мужчина нашел необычный способ разоблачать изменниц и столкнулся с осуждением
Посол России оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.