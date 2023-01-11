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01:53, 11 января 2023Россия

Пушков рассказал о ловушке для Запада на Украине

Сенатор Пушков: Запад загоняет себя в ловушку, воспринимая поражение Украины как свое
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о ловушке для Запада на Украине в своем Telegram-канале.

Как напомнил Пушков, западные страны намерены усилить военную поддержку Украины. «Степень политической самоидентификации правящих кругов ведущих стран Запада с Киевом такова, что поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение», — отметил он. По его мнению, таким образом Запад загоняет «загоняют себя в ловушку», так как «каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления».

Сенатор также обратил внимание на утверждения НАТО, что альянс не хочет «доводить дело до войны с Россией». При этом каждый шаг по поддержке Киева ведет к дальнейшей эскалации конфликта, считает он.

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Марина Совина
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