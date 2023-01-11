Сенатор Пушков: Запад загоняет себя в ловушку, воспринимая поражение Украины как свое

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о ловушке для Запада на Украине в своем Telegram-канале.

Как напомнил Пушков, западные страны намерены усилить военную поддержку Украины. «Степень политической самоидентификации правящих кругов ведущих стран Запада с Киевом такова, что поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение», — отметил он. По его мнению, таким образом Запад загоняет «загоняют себя в ловушку», так как «каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления».

Сенатор также обратил внимание на утверждения НАТО, что альянс не хочет «доводить дело до войны с Россией». При этом каждый шаг по поддержке Киева ведет к дальнейшей эскалации конфликта, считает он.