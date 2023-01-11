Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:46, 11 января 2023Интернет и СМИ

В Японии назвали украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США

Автор Shukan Gendai Охара назвала украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинский конфликт является битвой для удовлетворения американских амбиций, исход которой будет похож на войну во Вьетнаме. Такой сценарий предрекла Украине аналитик японского издания Shukan Gendai Хироси Охара.

Автор назвала украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США и отметила, что исход событий на Украине будет похож на войну во Вьетнаме.

«Разница лишь в том, что во время Вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую, а СССР, Китай и другие государства оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны. А теперь наоборот — Россия вмешалась напрямую, поэтому Штаты и Европа оказывают косвенную помощь», — пояснила Охара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
В ДНР назвали число заблокированных в Соледаре бойцов ВСУ
«Аэрофлот» получит более 60 отечественных самолетов в ближайшие три года
В Японии назвали украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США
Путин назвал приоритетом снижение бедности в России
В правительстве раскрыли показатель инфляции по итогам 2022 года
В российском регионе мужчина с собакой угнал скорую помощь на глазах у врачей
Путин заявил о несбывшихся прогнозах противников России
Террорист-смертник попытался проникнуть в здание МИД Афганистана
Украинский командующий признал большие потери в Артемовске
Тарасова сравнила популярность футбола и фигурного катания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.