Автор Shukan Gendai Охара назвала украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США

Украинский конфликт является битвой для удовлетворения американских амбиций, исход которой будет похож на войну во Вьетнаме. Такой сценарий предрекла Украине аналитик японского издания Shukan Gendai Хироси Охара.

Автор назвала украинский кризис битвой для удовлетворения амбиций США и отметила, что исход событий на Украине будет похож на войну во Вьетнаме.

«Разница лишь в том, что во время Вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую, а СССР, Китай и другие государства оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны. А теперь наоборот — Россия вмешалась напрямую, поэтому Штаты и Европа оказывают косвенную помощь», — пояснила Охара.