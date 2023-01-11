В аэропорту Лондона при досмотре посылки обнаружили следы урана

Sky News: контртеррористическая полиция расследует обнаружение следов урана в Хитроу

Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили в одном из аэропортов Лондона посылку со следами урана. Об этом сообщает британский канал Sky News.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Хитроу 29 декабря. После этого работники службы связались с подразделением по борьбе с терроризмом.

В настоящее время контртеррористическая полиция Великобритании проводит расследование, однако на данный момент никаких арестов произведено не было. По словам представителя полиции Ричарда Смита, количество радиоактивного вещества было незначительным. В ведомстве полагают, что инцидент «не связан с какой-либо прямой угрозой».

Ранее российская туристка, попытавшаяся провезти в багаже радиоактивные часы, была задержана сотрудниками таможни и пошла под суд. Сообщалось, что среди личных вещей женщина упаковала старинные настольные часы, ионизирующее излучение которых в 20 раз превышало естественный природный фон.