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07:14, 11 января 2023Мир

В аэропорту Лондона при досмотре посылки обнаружили следы урана

Sky News: контртеррористическая полиция расследует обнаружение следов урана в Хитроу

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили в одном из аэропортов Лондона посылку со следами урана. Об этом сообщает британский канал Sky News.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Хитроу 29 декабря. После этого работники службы связались с подразделением по борьбе с терроризмом.

В настоящее время контртеррористическая полиция Великобритании проводит расследование, однако на данный момент никаких арестов произведено не было. По словам представителя полиции Ричарда Смита, количество радиоактивного вещества было незначительным. В ведомстве полагают, что инцидент «не связан с какой-либо прямой угрозой».

Ранее российская туристка, попытавшаяся провезти в багаже радиоактивные часы, была задержана сотрудниками таможни и пошла под суд. Сообщалось, что среди личных вещей женщина упаковала старинные настольные часы, ионизирующее излучение которых в 20 раз превышало естественный природный фон.

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Марина Совина
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