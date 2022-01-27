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Россиянка упаковала в чемодан старинный предмет и пошла под суд

Пассажирка рейса Москва — Берлин попыталась провезти в чемодане радиоактивные часы

Фото: Шереметьевская таможня

Российская туристка, попытавшаяся провезти в багаже радиоактивные часы, была задержана сотрудниками таможни и пошла под суд. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Так, в ходе ручного досмотра багажа пассажиров сотрудники таможенного контроля остановили пассажирку, которая собиралась улететь рейсом Москва — Берлин. Отмечалось, что на чемодане россиянки сработала система «Янтарь», которая выявляет повышенное ионизирующее излучение.

Как оказалось, среди личных вещей женщина упаковала старинные настольные часы, ионизирующее излучение которых в 20 раз превышало естественный природный фон. «Согласно заключению Научно-производственного предприятия "Изотоп", в материалах изготовления часов обнаружены радиоактивные вещества. К использованию запрещены, подлежат захоронению», — говорится в сообщении таможни Шереметьево.

Отмечается, что провоз радиоактивных вещей попадает под уголовную статью «Контрабанда радиоактивных веществ и радиационных источников» — по ней россиянке может грозить до семи лет тюрьмы.

Ранее в декабре 2021 года американская туристка попыталась провезти ножи в необычном месте и попалась в аэропорту. Так, женщина спрятала холодное оружие в игрушку своего сына — плюшевого медведя в костюме Дарта Вейдера.

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Дарья Рыбак
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