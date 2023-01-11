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17:57, 11 января 2023Мир

В Швеции заявили о выполнении всех условий для вступления в НАТО

Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о выполнении всех условий для вступления в НАТО

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО, заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрем. Его слова приводит ТАСС.

«Это правда, мы все еще ждем процесса ратификации Турцией. Но сейчас мы подошли к моменту, когда Швеция и Финляндия сделали то, что мы обещали сделать по соглашению с Турцией», — сказал он.

Глава ведомства также отметил, что только шведские суды вправе решать, нужно ли экстрадировать людей, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). По его словам, однажды Анкара ратифицирует заявку Стокгольма, однако Швеция не может выйти за рамки принципов верховенства права и шведской конституции.

Помимо этого, он добавил, что Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По его мнению, в этом деле санкции являются лучшим способом помочь Украине.

«ЕС готов и дальше усиливать санкции, обеспечивать их эффективное и согласованное выполнение, а также не допустить обхода санкций Россией», — подытожил Билльстрем.

Ранее Швеция решила упростить доступ на территорию страны для воинских частей ЕС и НАТО. Отмечается, что таким образом шведская сторона развить оборонное сотрудничество с блоками и увеличить совместный потенциал.

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Анастасия Заикина
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