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16:57, 20 декабря 2022Мир

Швеция упростила доступ ЕС и НАТО на территорию страны

Швеция приняла решение о доступе на территорию страны воинских частей ЕС и НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Швеция приняла рамочное решение о доступе на территорию страны воинских частей из стран Евросоюза (ЕС), НАТО и Швейцарии в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте правительства страны.

«Решение включает упрощенные процедуры доступа и дает [шведским] вооруженным силам свободу действий для учений с упомянутыми странами, с НАТО и в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) на территории Швеции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данное решение направлено на развитие оборонного сотрудничества, которое влечет за собой необходимость более быстрых процессов принятия решений и более эффективного лицензирования. Швеция намерена сохранить и увеличить совместный потенциал с Североатлантическим альянсом и ЕС.

«Это важно в ситуации с безопасностью, в которой мы оказались», — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее глава парламента Турции Мустафа Шентоп объявил, что представители парламентов Швеции и Финляндии в январе посетят республику для обсуждения вопросов по поводу вступления в НАТО.

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Варвара Кошечкина
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