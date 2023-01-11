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11:57, 11 января 2023Экономика

Названы последствия повышения утильсбора на автомобили

Автоэксперт Попов предупредил о последствиях повышения утильсбора на автомобили

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Сейчас не время для повышения утилизационного сбора на машины, считает автоэксперт Дмитрий Попов. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о последствиях идеи.

Ранее «АвтоВАЗ» предложил повысить размер утильсбора, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импортных машин.

«Утилизационный сбор — это сбор, который должен выстрелить, когда мы этот автомобиль выкатаем до смерти и поедем его куда-то на свалку сдавать. Это будут затраты государства на утилизацию», — разъяснил Попов.

По его мнению, сейчас любой дополнительный налог, включая утилизационный, может привести к дальнейшему дефициту на авторынке.

Идея "ВАЗа" будет иметь смысл, когда они произведут столько автомобилей, что их будет в избытке и никто их не будет брать. Тогда можно будет бодаться с пошлинами, сейчас пока не время

Дмитрий Поповавтоэксперт

Автоэксперт обратил внимание на то, что привезенные по параллельному импорту автомобили и так намного дороже, чем собранные в России. «Чего защищать рынок, если рынка как такового нету? Нет произведенных новых Lada и ввозных автомобилей немного, и они и так все дороже, чем наши», — заключил Попов.

Ранее экономист Александр Пасько описал будущее российского авторынка в 2023 году. В частности, он предрек рынку сокращение и рост цен.

Если в 2012 году продажи автомобилей в России превышали 3 миллиона единиц, в послепандемийном 2021 году — 1,6 миллиона, то в 2022 году не превысят и 700 тысяч, отметил экономист.

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Екатерина Смирная
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