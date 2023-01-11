Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:41, 11 января 2023Забота о себе

Терапевт рассказал о вызывающих головокружение опасных болезнях

Терапевт Кондрахин предупредил, что головокружение может быть предвестником инсульта

Фото: Shutterstock

Головокружение может быть предвестником нарушения мозгового кровообращения, способного привести к инсульту, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об опасных болезнях, вызывающих данный симптом, он рассказал «Вечерней Москве».

По словам Кондрахина, голова может кружиться при постоянно высоком артериальном давлении. Это состояние представляет опасность для здоровья, так как может спровоцировать резкий спазм сосудов. Из-за этого клеткам мозга будет не хватать кислорода, что может повлечь за собой апоплексический удар.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Также резко возникшее головокружение может свидетельствовать о начавшейся гипертонической болезни. «Это заболевание оказывает негативное влияние на работу многих органов: сердца, почек и зрения. Поэтому важно не пренебрегать профилактикой состояния», — отметил терапевт.

Помимо этого, головокружением могут сопровождаться интоксикация организма, простудные заболевания в запущенной форме и менингит, подытожил Кондрахин.

Ранее кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров заявил, что существует ряд вредных привычек, которые способствуют повышению давления и развитию гипертонии. К ним, в частности, относятся злоупотребление соленой и жирной пищей и курение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Пушилин сообщил о переломном моменте в освобождении ДНР
Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева
Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале Парижа
Популярный актер появился на «Золотом глобусе» в пышном платье
Россиянка зарезала из чувства ревности возлюбленного и попала в СИЗО
Россиян предупредили о повышении цен на путевки в Китай
В Петербурге тело восьмиклассника нашли в квартире рядом с жидкостью для вейпа
В убийстве многодетной россиянки заподозрили ее бывшего мужа
Пропавшую в декабре мать пятерых детей нашли мертвой в российском городе
Падение поставок российского газа через Украину объяснили его ненужностью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.