Терапевт рассказал о вызывающих головокружение опасных болезнях

Терапевт Кондрахин предупредил, что головокружение может быть предвестником инсульта

Головокружение может быть предвестником нарушения мозгового кровообращения, способного привести к инсульту, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об опасных болезнях, вызывающих данный симптом, он рассказал «Вечерней Москве».

По словам Кондрахина, голова может кружиться при постоянно высоком артериальном давлении. Это состояние представляет опасность для здоровья, так как может спровоцировать резкий спазм сосудов. Из-за этого клеткам мозга будет не хватать кислорода, что может повлечь за собой апоплексический удар.

Также резко возникшее головокружение может свидетельствовать о начавшейся гипертонической болезни. «Это заболевание оказывает негативное влияние на работу многих органов: сердца, почек и зрения. Поэтому важно не пренебрегать профилактикой состояния», — отметил терапевт.

Помимо этого, головокружением могут сопровождаться интоксикация организма, простудные заболевания в запущенной форме и менингит, подытожил Кондрахин.

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