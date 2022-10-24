Россиянам назвали способы избежать скачков давления

Врач Сонгуров посоветовал похудеть и бросить курить, чтобы избежать скачков давления

Существует ряд вредных привычек, которые способствуют повышению давления и развитию гипертонии, например, злоупотребление соленой и жирной пищей и курение, предупредил кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал россиянам об основных факторах, которые провоцируют скачки давления, и назвал способы их избежать.

По словам врача, гипертония развивается в результате целого комплекса причин. К ней ведут как поведенческие факторы, так и различные проблемы со здоровьем. Чтобы снизить риск скачков артериального давления, он посоветовал для начала похудеть, бросить курить и перестать злоупотреблять алкоголем.

Установлено, что при курении сигарет никотин кратковременно повышает артериальное давление на 10-20 миллиметров ртутного столба. С алкоголем ситуация интереснее: у лиц, умеренно его употребляющих, риск развития гипертонии ниже, чем у тех, кто совсем не пьет. Умеренным количеством считается одна-две порции спиртных напитков. В то же время у людей, которые выпивают больше трех порций алкоголя, риск гипертонии чрезвычайно высок Рашид Сонгуров Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра

Важную роль в профилактике гипертонии играют и привычки в питании на протяжении жизни, продолжил Сонгуров. По его словам, чрезмерная любовь к калорийной пище вызывает ожирение, которое, в свою очередь, приводит сначала к скачкам давления, а потом и к хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям. Также кардиолог рекомендовал есть меньше соленой пищи и ограничить употребление кофе тремя чашками в сутки, увеличить физическую активность и нормализовать режим дня.

В заключение врач отметил важность регулярной диспансеризации и своевременного лечения как врожденных, так и приобретенных заболеваний почек, патологий щитовидной железы и надпочечников, поскольку они также могут вызывать скачки артериального давления.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог-реаниматолог Герман перечислили главные ошибки при приеме лекарств от гипертонии. Врачи назвали употребление большого количества соли и нерегулярный прием лекарств основными причинами снижения эффективности таких препаратов.