Объятые огнем авто на парковке в Москве после утечки дизеля сняли на видео

Очевидцы сняли на видео объятые огнем авто на парковке в Новой Москве после утечки дизеля

Очевидцы сняли на видео объятые огнем автомобили на парковке в Новой Москве после утечки дизельного топлива. Кадры в среду, 11 января, публикует РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Бориса Пастернака. По последней информации, сгорели шесть машин.

Дополнение: Telegram-канал «112» сообщает, что МЧС ликвидировало открытое горение. Огонь перекинулся на канализацию, тушение пламени в трубах продолжается.

О ЧП стало известно ранее 11 января. Сообщалось, что на стройплощадке загорелась емкость с тонной дизеля. Информация о пострадавших не поступала.

