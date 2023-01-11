Британские ВМС проследили за «Адмиралом Горшковым» в Северном море

Корабль британских ВСМ следит за российским фрегатом «Адмирал Горшков» в Северном море

Корабль военно-морских сил (ВМС) Британии HMS Portland следит за проходом российского фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», а также за сопровождающим его танкером «Кама» в Северном море вблизи Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

«Portland со своим специальным вертолетом Merlin, оснащенным передовыми гидролокаторами, датчиками и торпедами для специальных операций, отслеживает и сообщает о передвижениях российских кораблей в Северном море», — следует из сообщения.

По словам командира Portland Эда Мосс-Уорда, сопровождение судов в акваториях Британии является рутинной деятельностью национальных ВМС.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 провел учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Норвежском море в сложных условиях. Отмечается, что экипаж учился отражать средства воздушного нападения, авиации и противокорабельных ракет условного противника в сложных гидрометеорологических условиях. В период проведения учений скорость ветра достигала 20 метров в секунду, а волнение в море составило три-четыре балла.