Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:25, 11 января 2023Мир

Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана

Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за взрыв возле здания МИД в Кабуле
СюжетВзрыв в Афганистане:

Фото: Stringer / Reuters

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел (МИД) Афганистана в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.

О погибших при взрыве ранее поступали противоречивые сведения. Так, РИА Новости со ссылкой на источника сообщало о 21 жертве, среди которых были сотрудники МИД и министерства культуры.

Позже представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц.

11 января Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел Афганистана. Инцидент произошел на перекрестке Малик Асгар в районе 15:40 по местному времени (13:40 мск).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сменило командующего объединенной группировкой войск СВО
Назван следующий соперник брата Нурмагомедова в Bellator
Rambler&Co оценил интерес россиян к чтению новостей онлайн
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Годовая инфляция в России замедлилась
Британские ВМС проследили за «Адмиралом Горшковым» в Северном море
Самойлова назвала свой внешний вид в бикини «невыносимым удовольствием»
Россия помогла транзитным самолетам при сбое в системе авиауправления США
Два российских бойца примут участие в Гран-при Bellator
Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.