Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв возле здания МИД Афганистана

Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за взрыв возле здания МИД в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв около здания министерства иностранных дел (МИД) Афганистана в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.

О погибших при взрыве ранее поступали противоречивые сведения. Так, РИА Новости со ссылкой на источника сообщало о 21 жертве, среди которых были сотрудники МИД и министерства культуры.

Позже представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погибли пять гражданских лиц.

11 января Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел Афганистана. Инцидент произошел на перекрестке Малик Асгар в районе 15:40 по местному времени (13:40 мск).

