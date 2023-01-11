Женщина прекратила питаться по 19 часов в сутки и похудела на 50 килограммов

The Mirror: женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха

Жительница Великобритании, питавшаяся по 19 часов в сутки, отказалась от перекусов и похудела на 50 килограммов. Секрет ее успеха раскрыло издание The Mirror.

48-летняя Дайан Блэкмор работает в благотворительном фонде для детей с особенностями развития. Во время пандемии фонд переживал непростые времена. Из-за нехватки пожертвований ему пришлось сократить персонал, закрыть офисы и отправить оставшихся сотрудников по домам. Во время работы из дома британка ела по 19 часов в день и стремительно набирала вес. В результате ее состояние здоровья серьезно ухудшилось.

В конце концов женщина решила взять свой вес под контроль. В марте 2022 года она записалась в программу для желающих похудеть и воспользовалась предложенным в рамках программы планом питания. Он требовал прекратить постоянные вредные перекусы и перейти на три сбалансированных приема пищи в день. Новый режим шокировал британку, но давал нужные результаты.

Правильное питание научило женщину более эффективно распознавать сигналы голода, а это оказалось необходимо для похудения. «Мы пытаемся есть до тех пор, пока не насытимся на 80 процентов. Этот момент сложно уловить, особенно для такого человека, как я, который любит поесть», — пояснила она.

Женщина регулярно публикует новости о своем питании в Instagram. Теперь Блэкмор ощущает уверенность в себе, и состояние ее здоровья значительно улучшилось. У нее прекратился постоянный кашель, который она связывала с постковидным синдромом.

Блэкмор подчеркнула, что ей не подходят запретительные диеты. По мнению женщины, их можно соблюдать только в течение непродолжительного периода времени. Важно делать здоровый выбор еды и наслаждаться ею, тогда можно будет добиться устойчивого результата.

Сначала это довольно сложно, потому что приходится отказываться от старых привычек и приобретать новые. «Но это не означает, что вам должно быть некомфортно», — заявила британка.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 13 килограммов за 70 дней без жестких диет и раскрыл секрет своего успеха. Он решил сосредоточиться не на строгом графике питания, а на физической активности.