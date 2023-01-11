Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:33, 11 января 2023Из жизни

Женщина прекратила питаться по 19 часов в сутки и похудела на 50 килограммов

The Mirror: женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха

Фото: i yunmai / Unsplash

Жительница Великобритании, питавшаяся по 19 часов в сутки, отказалась от перекусов и похудела на 50 килограммов. Секрет ее успеха раскрыло издание The Mirror.

48-летняя Дайан Блэкмор работает в благотворительном фонде для детей с особенностями развития. Во время пандемии фонд переживал непростые времена. Из-за нехватки пожертвований ему пришлось сократить персонал, закрыть офисы и отправить оставшихся сотрудников по домам. Во время работы из дома британка ела по 19 часов в день и стремительно набирала вес. В результате ее состояние здоровья серьезно ухудшилось.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

В конце концов женщина решила взять свой вес под контроль. В марте 2022 года она записалась в программу для желающих похудеть и воспользовалась предложенным в рамках программы планом питания. Он требовал прекратить постоянные вредные перекусы и перейти на три сбалансированных приема пищи в день. Новый режим шокировал британку, но давал нужные результаты.

Правильное питание научило женщину более эффективно распознавать сигналы голода, а это оказалось необходимо для похудения. «Мы пытаемся есть до тех пор, пока не насытимся на 80 процентов. Этот момент сложно уловить, особенно для такого человека, как я, который любит поесть», — пояснила она.

Женщина регулярно публикует новости о своем питании в Instagram. Теперь Блэкмор ощущает уверенность в себе, и состояние ее здоровья значительно улучшилось. У нее прекратился постоянный кашель, который она связывала с постковидным синдромом.

Блэкмор подчеркнула, что ей не подходят запретительные диеты. По мнению женщины, их можно соблюдать только в течение непродолжительного периода времени. Важно делать здоровый выбор еды и наслаждаться ею, тогда можно будет добиться устойчивого результата.

Сначала это довольно сложно, потому что приходится отказываться от старых привычек и приобретать новые. «Но это не означает, что вам должно быть некомфортно», — заявила британка.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 13 килограммов за 70 дней без жестких диет и раскрыл секрет своего успеха. Он решил сосредоточиться не на строгом графике питания, а на физической активности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Турция, Россия и Украина обсудят открытие гуманитарного коридора
Захарова заявила о последствиях для Запада за арест сотрудника «Sputnik Литва»
Терапевт рассказал о вызывающих головокружение опасных болезнях
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
В Москве подешевела «вторичка»
Женщина прекратила питаться по 19 часов в сутки и похудела на 50 килограммов
Зеленский сделал заявление о третьей мировой войне
Дубль и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ
Билли Айлиш снялась в платье с глубоким декольте
Вернувшимся в Россию IT-специалистам захотели дать бронь от армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.