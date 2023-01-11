Женщина отправилась на свидание с незнакомцем и оказалась в полицейском участке
Жительница Австралии отправилась на свидание с незнакомцем и назвала их встречу худшим опытом в жизни. Об этом сообщает 7 News.
Австралийка познакомилась с мужчиной во время поездки в штат Квинсленд. Женщина пришла в дорогой ресторан по приглашению спутника, однако не ожидала, что он не сможет заплатить за еду. «Мы поужинали, и он сказал: "Извини, я не могу себе этого позволить". Я сказала: "Ничего страшного. Я заплачу, а ты вернешь мне деньги потом, все в порядке"», — рассказала она. После ужина мужчина пригласил женщину в свой дом и предложил поехать на его машине. Однако на полпути домой автомобиль сломался. Австралийка провела вместе с мужчиной два часа в полном молчании, прежде чем паре удалось добраться до дома.
Когда женщина приехала к мужчине, она обнаружила, что в его доме нет мебели, поэтому была вынуждена провести ночь на полу. Утром в дом спутника зашли незнакомые люди. Они начали утверждать, что пара незаконно проникла на их территорию, и вызвали полицию. Женщина и мужчина оказались в полицейском участке. Полиция допросила и отпустила австралийку. Позже родители женщины прилетели из штата Западная Австралия, чтобы забрать ее домой.
Австралийка рассказала о своем худшем свидании в социальной сети и получила множество комментариев от потрясенных пользователей. Многие люди восхитились ее спокойствием. «Это самая неприхотливая женщина, которую я когда-либо видел, и мне это нравится», — написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok Серена Керриган начала ходить на свидания с тремя мужчинами одновременно и не говорить им об этом. По словам девушки, это значительно улучшило ее жизнь, потому что она не придает слишком много значения одному мужчине.