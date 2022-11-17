Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 17 ноября 2022Из жизни

Девушка решила ходить на свидания с тремя мужчинами сразу без их ведома

NYP: тиктокерша начала ходить на свидания с тремя мужчинами и не говорить им об этом

Фото: @serenakerrigan

Пользовательница TikTok Серена Керриган начала ходить на свидания с тремя мужчинами одновременно и не говорить им об этом. Она объяснила свой выбор в материале для New York Post (NYP).

28-летняя девушка рассказала, что однажды мужчина, в которого она была сильно влюблена, прервал с ней общение по переписке после пары свиданий. Это сильно травмировало и обидело Керриган, и она решила пересмотреть свои взгляды. «Раньше я очень быстро увлекалась парнем и делала его центром вселенной. Если мне кто-то нравился, я совсем не обращала внимания на других», — пояснила тиктокерша.

Теперь Керриган ходит на свидания с тремя молодыми людьми по очереди без их ведома и выбирает, с кем из них она бы хотела построить долгосрочные эксклюзивные отношения. По словам девушки, это значительно улучшило ее жизнь, потому что она не придает слишком много значения одному мужчине. Она присматривается к нескольким и определяет, какой подходит ей лучше всего.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

45-летняя психотерапевт и эксперт в области отношений Хайме Бронштейн, опрошенная журналистами NYP, заявила, что поддерживает идею свиданий с несколькими людьми одновременно. По ее мнению, это позволяет избавиться от нервного напряжения, которое может возникать, когда человек концентрируется на ком-то одном. Психотерапевт объяснила, что нет ничего плохого в походах на свидания с разными людьми до тех пор, пока человек не договорится с одним из них, что теперь они состоят в отношениях только друг с другом.

Керриган согласилась с мнением психотерапевта и призналась, что теперь она не питает ложных иллюзий и, как следствие, чувствует себя более свободной и жизнерадостной. «Начинаешь понимать, что твоя личная жизнь находится под твоим контролем, и вокруг будет много замечательных людей, из которых можно выбирать», — заключила девушка.

Ранее сообщалось, что пользовательницы TikTok разоблачили мужчину, который попытался завести сразу несколько любовниц. В начале знакомства мужчина засыпал женщин лестными сообщениями, а после нескольких свиданий бесследно исчезал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
Республиканцы отобрали у демократов контроль над палатой представителей
В Турции назвали Зеленского надоевшим Западу
Канада выделит военную помощь Украины на миллионы долларов
Небензя обвинил Запад в приписывании себе заслуг в вывозе российских удобрений
В США допустили переход украинского конфликта на территорию НАТО
В России задумали отменить налоговую льготу
Илон Маск определился с преемником на посту гендиректора Tesla
Девушка решила ходить на свидания с тремя мужчинами сразу без их ведома
В США выставили на продажу дом бывшей жены Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.