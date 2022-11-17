Девушка решила ходить на свидания с тремя мужчинами сразу без их ведома

NYP: тиктокерша начала ходить на свидания с тремя мужчинами и не говорить им об этом

Пользовательница TikTok Серена Керриган начала ходить на свидания с тремя мужчинами одновременно и не говорить им об этом. Она объяснила свой выбор в материале для New York Post (NYP).

28-летняя девушка рассказала, что однажды мужчина, в которого она была сильно влюблена, прервал с ней общение по переписке после пары свиданий. Это сильно травмировало и обидело Керриган, и она решила пересмотреть свои взгляды. «Раньше я очень быстро увлекалась парнем и делала его центром вселенной. Если мне кто-то нравился, я совсем не обращала внимания на других», — пояснила тиктокерша.

Теперь Керриган ходит на свидания с тремя молодыми людьми по очереди без их ведома и выбирает, с кем из них она бы хотела построить долгосрочные эксклюзивные отношения. По словам девушки, это значительно улучшило ее жизнь, потому что она не придает слишком много значения одному мужчине. Она присматривается к нескольким и определяет, какой подходит ей лучше всего.

45-летняя психотерапевт и эксперт в области отношений Хайме Бронштейн, опрошенная журналистами NYP, заявила, что поддерживает идею свиданий с несколькими людьми одновременно. По ее мнению, это позволяет избавиться от нервного напряжения, которое может возникать, когда человек концентрируется на ком-то одном. Психотерапевт объяснила, что нет ничего плохого в походах на свидания с разными людьми до тех пор, пока человек не договорится с одним из них, что теперь они состоят в отношениях только друг с другом.

Керриган согласилась с мнением психотерапевта и призналась, что теперь она не питает ложных иллюзий и, как следствие, чувствует себя более свободной и жизнерадостной. «Начинаешь понимать, что твоя личная жизнь находится под твоим контролем, и вокруг будет много замечательных людей, из которых можно выбирать», — заключила девушка.

Ранее сообщалось, что пользовательницы TikTok разоблачили мужчину, который попытался завести сразу несколько любовниц. В начале знакомства мужчина засыпал женщин лестными сообщениями, а после нескольких свиданий бесследно исчезал.