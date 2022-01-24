Мужчина попытался завести сразу несколько любовниц и прославился на весь мир

Пользовательницы TikTok разоблачили мужчину, который попытался завести сразу несколько любовниц. В результате он невольно прославился на весь мир, пишет Rolling Stone.

В начале января жительница Нью-Йорка Мими Шу рассказала в TikTok о мужчине по имени Калеб, который познакомился с ней, а потом перестал отвечать на ее звонки и сообщения. В комментариях к ее видео началось обсуждение: несколько женщин утверждали, что попали в очень похожую историю. Все они познакомились с Калебом благодаря приложению Hinge. Приметы сходились: он работает дизайнером в мебельной фирме West Elm, ему 25 лет, а его рост — 193 сантиметра. В начале знакомства мужчина засыпал их лестными сообщениями, а после нескольких свиданий бесследно исчезал.

Как выяснилось, Шу была знакома с другим Калебом, но женщины, встретившиеся благодаря ее посту, стали искать других пострадавших и без труда их нашли. Вскоре они обнаружили, что Калеб из West Elm одновременно встречался сразу с несколькими из них, врал им, что удалил приложение для знакомств, и с каждой делился одним и тем же плейлистом в Spotify, утверждая, что составил его специально для нее. Одна пользовательница TikTok заявила, что перед свиданием он без предупреждения прислал ей свое фото в обнаженном виде.

Вскоре кто-то выложил в TikTok фотографию Калеба из West Elm и его фамилию. Хештег с разоблачениями быстро стал одним из самых популярных в США и собрал более 15 миллионов просмотров, о Калебе написали в крупнейших средствах массовой информации, а скриншот его профиля появился на рекламных щитах, размещенных в Нью-Йорке конкурентом Hinge. Одни пользователи TikTok потребовали у компании West Elm, чтобы мужчину уволили. Тем временем другие сомневаются, заслужил ли он травлю таких масштабов.

Ни сам Калем, ни West Elm не давали комментариев прессе, поэтому его судьба остается неизвестной. Одна из пользовательниц TikTok, знакомая с ним в прошлом, утверждает, что в разгар скандала он неожиданно прислал ей извинения.

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