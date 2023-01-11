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13:14, 11 января 2023Ценности

Звездная визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе

Визажистка Полин Бриско: выглядеть моложе поможет отказ от черной подводки для глаз

Фото: Shutterstock

Звездная визажистка из Британии Полин Бриско раскрыла простые способы, которые помогут выглядеть моложе. Комментарий эксперта приводит The Sun.

Чтобы сделать признаки возрастных изменений менее заметными, специалистка посоветовала отказаться от чрезмерно ярких теней и черной подводки для глаз, заменив ее на коричневую и добавив мерцающие тени для век золотого и серебристого оттенков. В то же время собеседница издания рекомендовала выбирать консилер на один тон светлее тонального крема и накладывать его поверх данного косметического средства. При этом, по ее словам, не следует наносить пудру под глаза, а румяна — на область висков.

«Более мягкий макияж в целом лучше подходит для более зрелой кожи. (...) С возрастом избегайте резких контуров, делайте их очень мягкими и растушевывайте кистью», — отметила Бриско.

Ранее в январе блогерша Алайна Райан с никнеймом @alaynaryan1979 раскрыла простой способ омолодить кожу в домашних условиях.

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Алина Гостева
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