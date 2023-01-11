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15:33, 11 января 2023Экономика

Заказы на российские самолеты подверглись критике Путина

Президент Путин раскритиковал Мантурова за отсутствие заказов заводам на самолеты
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подверг критике работу по оформлению заказов на строительство отечественных самолетов. Его слова с совещания с правительством РФ приводит ТАСС.

По утверждению Путина, на некоторых предприятиях до сих пор нет заказов, они оформляются слишком долго. «Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Контракты когда будут?» — обратился он к вице-премьеру Денису Мантурову, добавляет «Коммерсантъ».

Президент пояснил, что заводы исходя из заказов должны понимать свои перспективы, чтобы нанимать рабочих и сохранять производственные мощности. «Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано», — указал Путин. Он поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов на самолеты на текущий год.

На совещании Путин также пообещал, что все проблемы в обеспечении потребностей специальной военной операции будут решены.

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Антон Похиляк
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