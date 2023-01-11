Президент России Путин обещал решить все проблемы в обеспечении потребностей СВО

Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил», — обещал глава государства.

В конце ноября Путин заявлял, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию участников СВО.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и военный корреспондент Александр Коц сообщал, что проблемы с экипировкой участников СВО на Украине уже не стоят так остро, однако форма бойцов зимой быстро изнашивается в полевых условиях. Правозащитник также отметил, что в некоторых местах добровольцам не хватает зимних вещей