Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 11 января 2023Россия

Путин обещал решить все проблемы в обеспечении потребностей СВО

Президент России Путин обещал решить все проблемы в обеспечении потребностей СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил», — обещал глава государства.

В конце ноября Путин заявлял, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию участников СВО.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и военный корреспондент Александр Коц сообщал, что проблемы с экипировкой участников СВО на Украине уже не стоят так остро, однако форма бойцов зимой быстро изнашивается в полевых условиях. Правозащитник также отметил, что в некоторых местах добровольцам не хватает зимних вещей

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В ДНР назвали число заблокированных в Соледаре бойцов ВСУ
ВСУ обстреляли приграничное российское село
В МИД прокомментировали подписание декларации между ЕС и НАТО
Пригожин передал бойцам «Вагнера» соль в Соледаре
Ритуальщик поджег машину с телом умершей россиянки из-за конфликта с конкурентом
Стало известно наказание для записавшего видеопривет из Мексики депутата
Путин назвал сумму дополнительных ненефтегазовых доходов России
Билеты на главный экономический форум России подешевели
Путин призвал уделить особое внимание проблемам в сфере демографии
Путин обещал решить все проблемы в обеспечении потребностей СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.