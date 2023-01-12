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09:46, 12 января 2023Мир

В Южной Корее задумались о размещении ядерного оружия США на своей территории

Президент Южной Кореи допустил размещение ядерного оружия на территории страны

Фото: Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил, что страна может разместить у себя ядерное оружие США или создать собственное, если ситуация с провокациями со стороны КНДР усугубится. Цитату приводит канал KBS.

Он отметил, что оружие может быть создано на основе отечественных технологий, хотя самый реалистичный на данный момент вариант — эксплуатация американского ядерного арсенала. Президент также подчеркнул, как важно развивать систему сдерживания ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Комментируя заявление южнокорейского лидера, в администрации отметили: Юн Сок Ёль говорил лишь о гипотетической возможности, а не о принятых решениях разместить ядерное оружие.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что стороны пока не обсуждают возможность привлечения американских ядерных сил к совместным учениям.

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Виктория Кондратьева
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