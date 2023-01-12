Помощник Кадырова призвал россиян «быть готовыми к передовой»

Помощник Кадырова призвал россиян объединяться в дружины и «быть готовыми к передовой»

Россияне должны объединяться в народные дружины, а также «быть готовыми к передовой» и «нахождению на войне». Об этом заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт».

По его мнению, все граждане должны работать на победу России. «Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время когда на самом деле и должна быть мобилизация», — заявил Алаудинов, подчеркнув, что часть россиян живет обычную жизнь, считая, что «вообще ничего не происходит».

Он также подчеркнул, что из-за угрозы диверсий на территории страны не занятые работой россияне должны заниматься охраной своих населенных пунктов. Страна должна быть готова «во многих направлениях перейти на военные рельсы», считает помощник Кадырова. «Если час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, вы правильно говорите — наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина просто выйдет, встанет в строй», — сказал он.

Алаудинов добавил, что, вооружая мужчин, нужно быть уверенными, что они уже являются боевой единицей. По его мнению, человек, который постоянно тренируется обращаться с оружием, будет готов в любой момент отправиться на передовую и подготовиться к нахождению на войне.

Ранее член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал ввести обязательные военные сборы длительностью 6 месяцев для российской молодежи. По его словам, резервистов не хватит для противостояния НАТО, поэтому 100 процентов молодых людей нужно обучить военным специальностям.

