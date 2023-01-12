Определена польза шестиминутных упражнений для мозга

The Journal of Physiology: упражнения увеличивают уровень нейропротекторного белка

Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии определили, что шесть минут высокоинтенсивных упражнений могут продлить здоровье мозга и отсрочить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Об этом сообщается в статье. опубликованной в The Journal of Physiology.

Известно, что интервальное голодание и физические упражнения оказывают защитный эффект на нейроны головного мозга, ограничивая потребление тканями глюкозы. В основе нейропротекторного механизма лежит активность белка, называемого мозговым нейротрофическим фактором BDNF. Он способствует нейропластичности, поддерживает развитие нейронов и участвует в обучении и памяти.

В исследовании, в котором приняли участие 12 добровольцев, ученые оценили влияние на уровень BDNF 20-часового голодания, 90-минутных легких упражнений и упражнений высокой интенсивности. Оказалось, что голодание в течение 20 часов снижало уровень глюкозы и повышало уровень кетонов, но не влияло на нейротрофический фактор; легкие упражнения увеличивали BDNF в периферической венозной крови примерно на восемь процентов. Шесть сорокасекундных интервалов увеличили BDNF в плазме и сыворотке крови, при этом соотношение белка и тромбоцитов оказалось на шесть-весемь процентов больше, чем при легкой физической нагрузке.

Ученые объясняют результат тем, что во время голодания и упражнений в тканях мозга происходит переключение предпочтительного источника энергии, чтобы обеспечить потребности организма, например, с глюкозы на лактат. Такой переход инициирует пути, которые приводят к повышению уровня BDNF в крови. Наблюдаемое увеличение BDNF во время упражнений может быть связано с увеличением количества тромбоцитов, которые хранят большое количество BDNF. Концентрация тромбоцитов, циркулирующих в крови, больше зависит от физических упражнений, чем от голодания, и увеличивается на 20 процентов.