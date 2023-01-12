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19:54, 12 января 2023Наука и техника

Опровергнуто существование легкого стерильного нейтрино

Коллаборация STEREO опровергла гипотезу о существовании легкого стерильного нейтрино

Фото: Shutterstock

Коллаборация STEREO опровергла существование легкого стерильного нейтрино. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

В 2010-х годах физики, изучающие осцилляции антинейтрино, обнаружили аномалии в спектре этих частиц, которые излучаются ядерными реакторами, в результате чего была выдвинута гипотеза о существовании дополнительного состояния нейтрино, являющихся стерильными, то есть не участвующих в слабом взаимодействии. Эксперимент STEREO был специально разработан для проверки этого предположения, чье подтверждение могло бы привести к расширению Стандартной модели физики элементарных частиц.

Детектор STEREO, установленный в исследовательском реакторе Института Лауэ-Ланжевена (ILL), точно измеряет энергетический спектр антинейтрино, возникающих при делении урана-235. Ученые проанализировали полный набор данных, сгенерированных детектором, которые охватывают 100 тысяч нейтрино, зафиксированных с 2017 по 2020 год.

Согласно выводам исследователей, наблюдаемые аномалии являются результатом неточностей в данных о радиоактивном распаде, используемых для предсказания потока нейтрино. Это позволяет отвергнуть гипотезу о легком стерильном нейтрино массой 1 электронвольт и подтвердить справедливость Стандартной модели. Эксперимент STEREO также обеспечивает наиболее точное на сегодняшний день измерение спектра антинейтрино от деления урана-235.

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Александр Еникеев
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