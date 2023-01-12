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09:27, 12 января 2023Россия

Из московских аптек пропал один популярный детский препарат

«Ведомости»: из аптек Москвы пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Из аптек в Москве пропал один популярный детский противовоспалительный препарат. Речь идет об ибупрофене в форме свечей, который входит в перечень жизненно важных лекарств, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов в столице.

Его нельзя приобрести на площадках агрегаторов «Здравсити» и «Аптека.ру», а также в «Еаптеке». Представитель последней пояснил, что в наличии имеется лишь суспензия с этим действующим веществом.

Ибупрофен исчез и из онлайн-каталогов московских аптек «Мелодия здоровья», «Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Будь здоров», «Доктор Столетов», «Аптека Озерки». Согласно данным поисковика «Аптекамос», противовоспалительный препарат остался в одной аптеке в Подмосковье.

О перебоях с поставками в столицу ибупрофена высказался главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Специалист указал, что нехватка наблюдается с начала года из-за высокого спроса и небольшого предложения в аптеках.

Ибупрофен в форме свечей применяют для детей разных возрастов, в том числе с ограниченными возможностями, разъяснил инфекционист.

В декабре 2022 года сообщалось, что в аптеках России резко вырос спрос на «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» для лечения пневмонии. Данный препарат используют для лечения дыхательных путей, ларинготрахеитов и бронхитов.

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Анна Щербакова
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