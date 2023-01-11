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10:41, 11 января 2023Россия

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за спроса

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В России могут наблюдаться временные задержки в доставке лекарств в аптеки. Об этом говорится на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что задержки с доставкой некоторых лекарственных препаратов связаны с высоким спросом и логистическими проблемами поставщиков и производителей.

«При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что из-за временного дефицита препаратов могут активизироваться мошенники, которые предлагают за предоплату в размере половины или полной стоимости.

В Росздравнадзоре отменили, что такие продавцы не предоставляют никаких гарантийных обязательств покупателю, их товары могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.

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Анастасия Шейкина
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