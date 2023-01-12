Россиянка побывала на ретрите на Бали и описала его фразой «думала, что умру»

Россиянка побывала на випассане на Бали и описала ее фразой «худший опыт в жизни»

Российская туристка отправилась на ретрит на Бали и описала его фразой «думала, что умру». Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Россиянка рассказала, что большинство путешественников едут на индонезийский остров за просветлением, трансформациями и поиском смысла жизни. «Вот и я подумала, что было бы неплохо сходить на какой-то ретрит, — пояснила она. — Я выбрала однодневную випассану, которая проводилась в деревне Убуд. Она знаменита тем, что там живут йоги, веганы и сыроеды».

Однако для самой туристки ретрит стал «худшим опытом в жизни». Он начинался в пять утра и заканчивался в десять вечера. По приезде туда люди сдавали телефоны, давали обет молчания и весь день медитировали под руководством наставника. «Были и перерывы на отдых и обед, который, кстати, меня и погубил, — добавила она. — За два-три часа до окончания ретрита я начала ужасно себя чувствовать. Меня тошнило, а живот болел с такой силой, что я не могла ни стоять, ни сидеть, ни лежать».

Спустя некоторое время девушка подошла к наставнику и сообщила о своей проблеме. «Я сказала, что мне нужно срочно поехать домой, — продолжает она. — Он посмотрел на меня и сказал: "Нет, подожди, я вижу, что у тебя сейчас все пройдет. Из тебя так выходят обиды, это нормально". После этих слов меня и стошнило».

Только позже туристка осознала, что подхватила на випассане сильнейшую кишечную инфекцию. «Меня тошнило всю ночь, я думала, что умру, — У меня поднялась температура, следующие два дня я просто не могла встать с кровати. Таких болей я никогда в жизни не испытывала».

Девушка посоветовала путешественникам, желающим пройти подобный ретрит, очень внимательно выбирать наставника, который будет его проводить, быть аккуратнее с водой и едой. «А еще нужно мыть руки, даже чаще, чем в ковидное время, и, конечно, брать с собой лекарства от отравления и заранее позаботиться о медицинской страховке», — подчеркнула она.

Ранее в декабре туристка побывала на Бали и раскрыла распространенную схему обмана приезжих в обменниках. По словам россиянки, в популярных у туристов деревнях, таких как Кута и Чангу, отдыхающие рискуют потерять свои деньги. Путешественница рассказала, что и сама попалась на «наглую» уловку местных, когда отправилась в пункт обмена валют.