В Екатеринбурге задержали троих россиян за избиение закладчика наркотиков

В Екатеринбурге полиция задержала троих россиян, которые по заказу избивали закладчиков

В Екатеринбурге полицейские задержали троих молодых людей 19 и 20 лет, которые по заказу избивали закладчиков наркотиков. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Е1.ru.

Установлено, что 9 декабря трое россиян в лесопарке нанесли множество ударов руками, ногами и палками местному жителю, а затем заставили его на видео извиняться и обещать вернуть долг. Сообщение об избиении потерпевшего поступило в полицию из больницы. У пациента диагностировали ушибы головы и лица, закрытую травму груди и повреждение легких.

По словам напавших, они избили закладчика наркотиков, поскольку это было их работой. Очередной заказ им дали в интернете и заплатили за него несколько десятков тысяч рублей. Теперь молодым людям грозит до 12 лет лишения свободы по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц») УК РФ. У двоих из них уже есть судимость за кражу.

11 января сообщалось, что в Ярославле 29-летнего экс-депутата осудили на 15 лет колонии за создание нарколаборатории.