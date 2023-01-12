В Британии оценили шансы пережить следующую зиму в условиях энергокризиса

Bloomberg: министр энергетики Британии уверен в способности страны обеспечить себя газом

Великобритания сможет пережить зиму 2023-2024 годов и обеспечить себя энергией за счет увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и сдерживания спроса. Так шансы страны пережить следующий холодный сезон в условиях энергокризиса оценил министр энергетики Грант Шаппс, пишет Bloomberg.

«Рынки нашли новые обходные пути, чтобы поставки СПГ стали больше», — заверил министр. По его словам, Великобритании уже не грозит перспектива отключения света, но в условиях энергокризиса главным остается вопрос стоимости энергии. «Рынок способен решить эту проблему», — считает Шаппс.

Британия обладает куда меньшими мощностями для хранения газа, чем большинство государств Европы, и серьезно зависит от импорта энергоносителей из соседних стран. В этом году на фоне сокращения поставок российского газа в ЕС и перебоев в работе атомных электростанций во Франции у королевства возникли трудности.

Шаппс пообещал искать новые мощности для хранения топлива и назвал энергосистему страны «очень хорошей». По его словам, самое важное, что требуется сделать, — это продолжать стимулировать производство энергии и сокращать ее потребление.

При этом Bloomberg подчеркивает, что энергосистема Великобритания переживает самую сложную зиму за последние семь лет. И несмотря на то, что стоимость газа в стране с августа упала на 70 процентов, что помогло сдержать кризис, заполнить газовые хранилища перед следующей зимой без трубопроводных поставок из России для королевства может быть сложно и дорого.

Ранее МИД Великобритании заявил о полном прекращении закупок СПГ у России с 1 января. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, в основном газ из России в Британию шел с проекта компании «НОВАТЭК» «Ямал СПГ», а отказ от импорта не повлияет ни на одну из стран ввиду низких объемов поставок.