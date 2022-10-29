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15:06, 29 октября 2022Экономика

Отказ Великобритании от российского СПГ объяснили

Аналитик Юшков: отказ Великобритании от российского СПГ не повлияет на Россию

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Прекращение поставок российского СПГ в Великобританию не повлияет ни на Россию, ни на королевство, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил отказ Британии.

Ранее Великобритания решила полностью прекратить импорт сжиженного природного газа из России. Эмбарго на поставки начнет действовать 1 января 2023 года.

«Из России в Британию поступало не так много СПГ, хотя он и был. Весь газ туда шел через "Ямал СПГ", а основной рынок сбыта для "Ямал СПГ" сейчас — это европейский рынок. В основном все идет в Испанию, Францию, Бельгию и частично в Португалию», — рассказал Юшков.

В Великобритании понимают, что это безболезненно для них самих, поэтому и принимают санкции

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

Аналитик убежден, что прекращение поставок СПГ не создаст проблем. Россия легко сможет пристроить свой сжиженный газ, а Великобритания и без российского СПГ имеет достаточные объемы. При этом он отметил, что Британия может столкнуться с другой трудностью.

«У британцев довольно много приемных СПГ терминалов. Они хорошо закупаются. Основная их проблема — это не наличие СПГ, а хранение. На этой неделе они объявили о том, что расконсервируют свое крупное газовое хранилище и начнут его использовать. Но на протяжении всего года они его не использовали, то есть там фактически ничего нет. Раньше они пользовались европейскими системами хранения, но сейчас понимают, что им никто ничего оттуда не даст», — сообщил Юшков.

В июне Великобритания впервые за все время ведения статистики обошлась без поставок топлива из России. Общий объем импорта из России в Британию находился на самом низком уровне с января 1997 года.

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Алена Шевченко
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