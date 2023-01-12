В Минтрансе анонсировали приостановку движения по Крымскому мосту

Минтранс Крыма: 14 января будет временно остановлено движение по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно остановлено в субботу, 14 января. Приостановку работы моста анонсировало Министерство транспорта Крыма в своем Telegram-канале.

Уточняется, что движение по мосту будет ограничено в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на 12 часов — с 04:00 до 16:00 по московскому времени. В Минтрансе призвали россиян в указанный период воздержаться от поездок на автомобилях из Краснодарского края в Крым и обратно, а также следить за обновляющейся информацией.

Ранее сообщалось, что отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о запуске еще одного поезда по маршруту Москва — Симферополь. Дополнительный состав будет курсировать с 12 декабря 2022 года до середины марта 2023 года.