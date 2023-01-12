Организаторов «Спецназ-шоу» осудили из-за гибели мужчины под колесами БТР

В Петербурге осудили организаторов «Спецназ-шоу» из-за гибели мужчины под колесами БТР

В Санкт-Петербурге троих россиян в возрасте от 28 до 45 лет осудили по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в четверг, 12 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, осужденные оказывали платные услуги по организации и проведению мероприятия в военном стиле, в том числе с использованием самоходных машин, которые не отвечали требованиям безопасности. По данным Объединенной пресс-службы судов Петербурга, речь идет о мероприятии под названием «Спецназ-шоу».

28 ноября 2020 года при проведении мероприятия на 38-летнего мужчину, который находился на празднике в качестве зрителя, наехал БТР. В результате россиянин погиб на месте.

Согласно приговору суда, двое мужчин получили по три года колонии общего режима, третий отделался условным сроком в два с половиной года.

12 января в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом и «КамАЗом».