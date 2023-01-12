На Кубани возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и «КамАЗом»

СК: в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и «КамАЗом»

На Кубани возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Армавире с участием рейсового пассажирского автобуса и «КамАЗа». Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

Армавирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

О ДТП на трассе под Армавиром стало известно вечером 11 января. Автобус столкнулся в лоб с грузовиком. В результате один человек погиб, еще семь получили травмы, трое из них находятся в реанимации. Водитель «КамАЗа» получил травму позвоночника, у одной из пассажирок — перелом основания черепа, она — в коме. Также среди пострадавших в ДТП восьмилетняя девочка — она получила перелом ключицы.

По предварительным данным, виновником оказался водитель «КамАЗа». Он выехал на регулируемый перекресток на красный.