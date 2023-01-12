Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:27, 12 января 2023Силовые структуры

На Кубани возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и «КамАЗом»

СК: в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и «КамАЗом»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На Кубани возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Армавире с участием рейсового пассажирского автобуса и «КамАЗа». Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

Армавирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.

О ДТП на трассе под Армавиром стало известно вечером 11 января. Автобус столкнулся в лоб с грузовиком. В результате один человек погиб, еще семь получили травмы, трое из них находятся в реанимации. Водитель «КамАЗа» получил травму позвоночника, у одной из пассажирок — перелом основания черепа, она — в коме. Также среди пострадавших в ДТП восьмилетняя девочка — она получила перелом ключицы.

По предварительным данным, виновником оказался водитель «КамАЗа». Он выехал на регулируемый перекресток на красный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сменило командующего объединенной группировкой войск СВО
На Кубани возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и «КамАЗом»
Стали известны опасные способы решения конфликтов с жильцами своей квартиры
Помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов
Назван следующий соперник брата Нурмагомедова в Bellator
Rambler&Co оценил интерес россиян к чтению новостей онлайн
Швейцарский банк сократит бонусы сотрудникам на миллиард долларов
Годовая инфляция в России замедлилась
Британские ВМС проследили за «Адмиралом Горшковым» в Северном море
Самойлова назвала свой внешний вид в бикини «невыносимым удовольствием»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.