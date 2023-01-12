Украинский министр выступил за снос часовни УПЦ в Киеве

Министр культуры Украины Ткаченко выступил за снос часовни УПЦ в Киеве

Министр культуры Украины Александр Ткаченко выступил за снос часовни Украинской православной церкви (УПЦ), которая была построена на территории Национального музея истории в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как утверждает Ткаченко, здание часовни незаконно находится на территории Национального музея истории Украины и является самовольным строительством УПЦ Московского патриархата.