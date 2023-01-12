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14:29, 12 января 2023Мир

В ЕС рассказали о страхе бедности европейцев из-за антироссийских санкций

ЕС: европейцы обеспокоены бурным ростом стоимости жизни из-за санкций

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бурный неконтролируемый рост стоимости жизни из-за введения антироссийских санкций является самой серьезной проблемой для 93 процентов европейцев. Об этом говорится в последнем соцопросе Европарламента, который опубликован на сайте органа.

«В каждом государстве-члене ЕС более семи из десяти респондентов обеспокоены ростом стоимости жизни, с пиковыми результатами в Греции (100 процентов), на Кипре (99 процентов), в Италии и Португалии (по 98 процентов). Рост цен, в том числе на энергоносители и продукты питания, ощущается во всех социально-демографических категориях, таких как пол или возраст, а также во всех образовательных и социально-профессиональных стратах», — рассказали представители ЕС.

Суммарные выводы исследований показали, что 93 процента участвующих в опросе считают рост стоимости жизни серьезной проблемой, а 82 процента высказались о страхе бедности ввиду ухудшающегося личного финансового положения.

Ранее стало известно, что Евросоюз ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Отмечается, что ЕС намерен принять новые ограничительные меры в отношении России перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. По данным издания, санкции коснутся не только России, но и Белоруссии.

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Виктория Кондратьева
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