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13:50, 12 января 2023Мир

Евросоюз ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций

В Польше рассказали об ускорении работы ЕС над новым пакетом санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Об этом рассказал постпред Польши при ЕС Анджей Садось, передает Polska Agencja Prasowa (PAP).

«Работа действительно ускорилась. Польша, входящая в группу стран-единомышленников, в настоящее время вносит предложения о новых санкциях. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом», — рассказал политик.

Отмечается, что Евросоюз намерен принять новые ограничительные меры в отношении России перед запланированным на начало февраля саммитом Украина-ЕС в Киеве. По данным издания, санкции коснутся не только России, но и Белоруссии.

Ранее постпред Швеции при Евросоюзе Ларс Даниэльссон заявил, что Евросоюз намерен согласовать десятый пакет санкций против России со странами «Большой семерки» (G7). «Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций повлияет на Россию больше, чем на некоторые страны, входящие в ЕС», — указал дипломат, отметив, что принимать штрафные меры в отношении России с каждым новым пакетом становится все сложнее.

В декабре 2022 года стало известно, что ни одно государство-член ЕС пока не представило предложений по десятому пакету санкций против России. По словам источника в Брюсселе, Евросоюз уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления. Он допустил, что ограничения будут иметь «формат закрытия лазеек в уже принятых санкционных пакетах и обеспечения того, чтобы не было никаких обходов».

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Анжелика Бережная
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