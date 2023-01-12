В Петербурге шестилетний ребенок получил травму головы в детском саду

В детском саду Петербурга шестилетняя девочка получила травму головы во время прогулки

В детском саду Выборгского района Санкт-Петербурга шестилетняя девочка получила травму головы и была доставлена в больницу. Об этом в четверг, 12 января, сообщается на сайте местного управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в учреждении дошкольного образования, расположенном на проспекте Художников. Уточняется, что во время прогулки ребенок поскользнулся на льду, упал и сильно ударился головой.

Бригада скорой доставила девочку в больницу в состоянии средней степени тяжести, медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и определили в отделении хирургии, уточняет ФАН.

По факту травмирования ребенка организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Летом 2022 года в другом детском саду Петербурга — на Гражданском проспекте — пятилетняя девочка получила разрыв печени после того, как упала на площадке.