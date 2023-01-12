Раскрыта причина смерти супермодели Татьяны Патитц
Агент Татьяны Патитц сообщила, что причиной смерти супермодели стал рак молочной железы
Причиной смерти немецкой супермодели Татьяны Патитц стал рак молочной железы. Об этом сообщила ее агент Корин Николас в беседе с Insider.
По ее словам, Патитц скончалась в Калифорнии. «Причиной смерти стал рак молочной железы», —сказала она. Николас добавила, что у модели остался сын.
О смерти Патитц стало известно 11 января. Известная манекенщица, которая входила в «большую шестерку» супермоделей наряду с Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, скончалась в возрасте 56 лет.