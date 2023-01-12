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04:41, 12 января 2023Ценности

Раскрыта причина смерти супермодели Татьяны Патитц

Агент Татьяны Патитц сообщила, что причиной смерти супермодели стал рак молочной железы
Татьяна Патитц

Татьяна Патитц. Фото: Christian Charisius / Reuters

Причиной смерти немецкой супермодели Татьяны Патитц стал рак молочной железы. Об этом сообщила ее агент Корин Николас в беседе с Insider.

По ее словам, Патитц скончалась в Калифорнии. «Причиной смерти стал рак молочной железы», —сказала она. Николас добавила, что у модели остался сын.

О смерти Патитц стало известно 11 января. Известная манекенщица, которая входила в «большую шестерку» супермоделей наряду с Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, скончалась в возрасте 56 лет.

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Марина Совина
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