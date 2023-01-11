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20:10, 11 января 2023Ценности

Умерла супермодель Татьяна Патитц

Немецкая супермодель и актриса Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет

Фото: Gisela Schober / Getty Images

Умерла немецкая супермодель и актриса Татьяна Патитц. Об этом сообщает Vogue.

Известная манекенщица, которая входила в «большую шестерку» супермоделей наряду с Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, скончалась в возрасте 56 лет. Причины смерти знаменитости не сообщаются.

«Татьяна всегда была европейским символом шика, как [киноактрисы] Роми Шнайдер и Моника Витти. Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники — более загадочной, более взрослой, более недосягаемой — и в этом была своя привлекательность», — приводит издание воспоминания главного редактора американской версии журнала Vogue Анны Винтур о модели.

Известно, что 1985 году Патитц попала на обложку британского Vogue, построила успешную модельную карьеру, продолжая сотрудничать в 2000-е годы с брендами Jean Paul Gaultier и Chanel. Кроме того, она снялась в четырех фильмах и сериалах.

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Алина Гостева
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