Байден прокомментировал наличие секретных документов у него дома

Президент США Байден подтвердил, что юристы обнаружили секретные документы в его доме

Президент США Джо Байден прокомментировал наличие у секретных документов у него дома в личной библиотеке. Его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил, что его юристы действительно обнаружили секретные документы, которые были недостаточно хорошо защищены. Кроме того, он добавил, что юристы сразу же сообщили об этом в Минюст Соединенных Штатов.

Ранее помощники американского политика нашли вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. Уточняется, что бумаги хранились в месте вне вашингтонского офиса, которое Байден занял после ухода из администрации экс-лидера страны Барака Обамы.

До этого в конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах. Отмечается, что политик мог нарушить законы о защите национальной безопасности.