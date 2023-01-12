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08:32, 12 января 2023Бывший СССР

Стало известно о замерзающих на морозе украинских дронах

Bloomberg: дроны ВСУ и радиостанции замерзают из-за морозной погоды на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Морозная погода привела к тому, что дроны и радиостанции Вооруженных сил Украины (ВСУ) замерзают и работают хуже. Об этом стало известно Bloomberg.

Как сообщает издание, замерзшие батареи беспилотных летательных аппаратов и радиостанций приходится заряжать в два раза чаще, а плохая видимость не дает использовать дроны для разведки и наведения артиллерии. Отмечается, что потребность в точности, которая обеспечивается беспилотниками, «временами заставляла замолчать орудия вдоль фронта».

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Алевтина Запольская
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